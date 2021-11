Messina: concorso per assumere 9 dirigenti medici all’IRCCS Center Neurolesi Bonino Pulejo

29 Novembre 2021 12:40

Messina: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo indeterminato

E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo indeterminato all’IRCCS Center Neurolesi Bonino Pulejo di Messina con scadenza 26 dicembre 2021. In esecuzione della delibera del direttore generale n. 568 del 19 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti:

un posto di dirigente medico di chirurgia generale;

due posti di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero;

un posto di dirigente medico di patologia clinica;

un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia;

un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio;

un posto di dirigente medico di malattie infettive;

un posto di dirigente medico di radiodiagnostica;

un posto di dirigente medico di urologia.

La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata al direttore generale dell’IRCCS e presentata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: concorsi@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet nell’apposito link www.irccsme.it e nella GURS – Serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 14 del 29 ottobre 2021.