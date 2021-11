Messina: commemorati Gran Camposanto i defunti del corpo di polizia municipale [FOTO]

3 Novembre 2021 10:56

Messina: ieri, all’interno del Gran Camposanto, dinanzi al Monumento dedicato alle Guardie Municipali decedute nel sisma del 1908, è stata deposta una corona di fiori in memoria dei defunti già appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Commemorazione dei Defunti, ieri, martedì 2 Novembre, all’interno del Gran Camposanto a Messina, dinanzi al Monumento dedicato alle Guardie Municipali decedute nel sisma del 1908, è stata deposta una corona di fiori in memoria dei defunti già appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Alla cerimonia, insieme al Cappellano del Corpo Monsignor Gianfranco Centorrino, hanno preso parte gli Assessori alla Polizia Municipale Dafne Musolino ed alla Protezione Civile e Cimiteri Massimiliano Minutoli, il Direttore Generale Dirigente ad interim della Polizia Municipale Federico Basile, il Responsabile Servizi Operativi Territoriali Carmelo La Rosa, il Vice Comandante Vicario Commissario Giovanni Giardina, i Coordinatori del Radiomobile e Motociclisti Isp. Domenico Mento, della SOT Isp. Francesco Gagliano, della Centrale Operativa Isp. Sfavara, della Sezione Ambientale Isp. Giacomo Visalli, della Sezione Rifiuti Isp. Cosimo Peditto e della Sezione Investigazioni Isp. Alessandro Munnia; una rappresentanza dell’Associazione dei Vigili in pensione ed un un picchetto d’onore. “In questa solenne celebrazione in memoria dei defunti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale – ha evidenziato l’Assessore Musolino – vorrei sottolineare l’intento dell’Amministrazione che rappresento che, con le tante novità apportate al Corpo di Polizia Municipale, auspica di renderlo ancora più efficiente, efficace e rispondente alle aspettative dei cittadini. Ringrazio i coordinatori intervenuti, è sul loro spirito di servizio ed abnegazione e sulla loro operatività che confidiamo per questo percorso di rinnovo che ha l’obiettivo di salvaguardare e garantire una corretta e civile convivenza, la sicurezza e la vivibilità della città e della sua comunità”.