Messina, chiusura al transito delle strade provinciali 155 e 155 ter nei tratti sottostanti il viadotto Zappulla a Caprileone e Mirto

29 Novembre 2021 17:58

Viabilità provinciale, chiusura al transito delle strade provinciali 155 e 155 ter, nei tratti sottostanti il viadotto Zappulla e ricadenti nei territori di Caprileone e Mirto. L’interdizione ha effetto immediato e fino al 25 dicembre 2021 per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sulle strutture della A20

In considerazione della richiesta di chiusura delle strade provinciali 155 e 155 ter, nei tratti sottostanti il viadotto Zappulla, avanzata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per consentire l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza sulle strutture della A20, ricadenti nei Comuni di Caprileone e Mirto, la III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città metropolitana di Messina ha disposto l’interdizione al transito sulla strada provinciale 155, nel tratto compreso tra il km. 0+900 e il km. 1+000, e sulla strada provinciale 155 ter, nel tratto compreso tra il km. 0+650 e il km. 0+750. II presente provvedimento ha effetto dal 29 novembre al 25 dicembre 2021.

In dettaglio il calendario delle chiusure:

• la chiusura al transito della strada provinciale 155 per interruzione nel tratto compreso tra il Km. 0+900 e il Km. 1+000 dal 29/11/2021 al 01/12/2021 dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

• la chiusura della strada provinciale 155 ter per interruzione nel tratto compreso tra il Km. 0+650 e il Km. 0+750 dal 02/12/2021 al 08/12/2021 dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

• la chiusura al transito della strada provinciale 155 per interruzione nel tratto compreso tra il Km. 0+900 e il Km. 1+000 dal 09/12/2021 al 15/12/2021 dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

• la chiusura al transito della strada provinciale 155 ter per interruzione nel tratto compreso tra il Km. 0+650 e il Km. 0+750 dal 16/12/2021 al 22/12/2021 dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

• la chiusura al transito della strada provinciale 155 per interruzione nel tratto compreso tra il Km. 0+900 e il Km. 1+000 dal 23/12/2021 al 25/12/2021 dalle ore 7,00 alle ore 17,00.