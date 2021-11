Messina, il 25 novembre l’evento: “Che aria tira in città? Come realizzare progetti per il monitoraggio dell’inquinamento”

25 Novembre 2021 10:58

Giovedì 25 novembre, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 sulla piattaforma Zoom, si terrà l’evento “Che aria tira in città? Come realizzare progetti per il monitoraggio dell’inquinamento”: terzo laboratorio partecipativo della Città Metropolitana di Messina

“Che aria tira in città? Come realizzare progetti per il monitoraggio dell’inquinamento”. Terzo laboratorio partecipativo della Città Metropolitana. L’evento si terrà in teleconferenza su piattaforma Zoom Giovedì 25 novembre, dalle 18.00 alle 19.30, si terrà il terzo dei laboratori partecipativi promossi dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito della “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

Il tema trattato sarà: “Che aria tira in città? Come realizzare progetti per il monitoraggio dell’inquinamento”, vuole avviare un confronto tra Enti, Istituzioni, Associazioni e cittadini su una problematica, quella della qualità dell’aria e la difesa della salute dei cittadini, sempre più rilevante per la qualità della vita nelle città, in Europa e nel mondo, stimolando cittadini e associazioni a progettare un contributo attivo nel monitoraggio dell’inquinamento e nella promozione di modelli sostenibili per la città del futuro.

Per ricevere il link all’incontro ci si deve registrare al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-che-aria-tira-in-citta-199783155797