Messina, calcio femminile: Jsl Women vittoriosa nella prima partita casalinga della stagione

9 Novembre 2021 12:48

Eccellenza: Jsl Women vittoriosa nella prima partita casalinga della stagione

Esordio casalingo vittorioso per la JSL Women, che ha superato con il punteggio di 7-0 la “matricola” Vigor Montelepre nella 2^ giornata del campionato d’Eccellenza di calcio femminile. Sul sintetico dello stadio comunale di Brolo, le ragazze allenate da Marco Palmeri hanno fornito una buona prestazione, proseguendo nel progetto di crescita iniziato lo scorso settembre. Le neroverdi sono andate a segno, in avvio di gara, con Ylenia Salerno ed Elena Saraò. Tris di Jacqueline Bilardi al 26’, poi hanno chiuso il primo tempo con un altro centro di Salerno ed un’autorete. Nella ripresa, doppietta su rigore di Elisa Sidoti.

“L’impatto con la partita è stato positivo – comincia, così, la disamina di mister Palmeri – Mi è piaciuto l’atteggiamento delle calciatrici, che hanno voluto subito essere propositive. Ho visto tante trame fatte bene, così come le proviamo negli allenamenti”. Hai optato per diverse soluzioni tattiche: “Non amo i numeri dei sistemi di gioco, l’importante è interpretare gli incontri secondo i nostri principi, poi la sistemazione in campo va valutata considerando le qualità del gruppo e l’avversario che si ha di fronte”. “La prova è stata convincente ed è ciò che conta maggiormente in questa fase della stagione – ha dichiarato l’attaccante Elena Saraò al termine del match – siamo riuscite a mettere in pratica ciò che proviamo in settimana e questo ci rende molto soddisfatte. Il mio primo gol stagionale mi ha regalato una gioia particolare”.

Risultati 2^ giornata

Girone A: Marsala-Monreale 2-0; JSL Women-Vigor Montelepre 7-0. Riposava: Academy Sant’Agata. Classifica: Monreale, Academy Sant’Agata, JSL Women e Marsala 3; Vigor Montelepre 0.

Girone B: Santa Lucia-Cr Scicli 8-0; Gloria-Camaro 1-4. Riposava: Don Bosco 20002. Classifica: Santa Lucia e Camaro 3; Don Bosco, Gloria e Cr Scicli 0.