Messina, come rilanciare il turismo del territorio: incontro con 36 comuni per il bando “Progetti Pilota”

17 Novembre 2021 12:55

Domani, alle ore 9.30, si terrà a Messina un incontro con 36 comuni della Provincia per il bando “Progetti Pilota”

Si terrà domani alle 9.30, nella sala Consulta del Palazzo camerale di Messina, un incontro con 36 comuni della provincia per illustrare le strategie di rilancio turistico del territorio. L’idea è quella di elaborare un percorso condiviso in considerazione della prossima partecipazione della Sogepat, Società di gestione del patto territoriale partecipata al 99% dall’Ente camerale, al bando del Mise per progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, mettendo a sistema le progettualità che la Camera di commercio sta portando avanti. Nel corso dell’incontro – al quale prenderanno parte il presidente e la segretaria generale dell’Ente camerale, Ivo Blandina e Paola Sabella – sarà resa nota la strategia elaborata dalla Sogepat, sviluppata sulla tematica “Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile”. Saranno, inoltre, chiarite dal commercialista Sergio Amato le principali caratteristiche del bando “Progetti Pilota” e degli avvisi di preselezione per Enti locali e Pmi che saranno emanati a breve.