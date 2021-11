Messina, la richiesta dell’associazione Radici: “bonificare l’area del torrente di Giampilieri Superiore”

4 Novembre 2021 11:13

L’Associazione Radici chiede la bonifica dell’area del torrente di Giampilieri Superiore prima che arrivi la stagione delle piogge e possano verificarsi disagi

La stagione delle piogge sta per entrare nel vivo e sicuramente si è già in netto ritardo con la prevenzione nei torrenti e nei tombini dell’intera città. A tal proposito l’associazione Radici nelle persone del segretario Emanuele Villari e del consigliere Giovanni Danzi chiedono all’amministrazione una vera e propria inversione di rotta cercando di salvare il salvabile. Da settimane il torrente che interessa la zona di Giampilieri Superiore preoccupa i membri dell’associazione che dunque chiedono all’amministrazione nelle figure di competenza di poter effettuare una vera e propria bonifica dell’area che tra qualche settimana o mese potrebbe essere investita da forti temporali . In particolare Villari e Danzi chiedono che venga pulito il letto del torrente e che venga messo in sicurezza per evitare un nuovo evento catastrofico che già ha investito il paese del comune messinese nel 2009 .