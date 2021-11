Messina: ancora controlli alle gallerie autostradali della A20

30 Novembre 2021 12:54

Autostrade Siciliane continua a tenere aperto su A18 e A20 l’attento programma di controllo dello stato di conservazione delle gallerie autostradali, mediante indagini geotecniche e georadar. Focus in questi giorni su sette tunnel della Messina-Palermo, alla ricerca di ogni piccola alterazione che possa determinare qualsivoglia tipo di pericolo per i viaggiatori. Quest’oggi tecnici qualificati e professori universitari lasceranno la galleria Cozzo Minneria per spostarsi prima, tra il 2 e il 6 dicembre, sulle Cipollazzo, Torre Finale e Paradiso (tra i comuni di Pollina e Tusa), e poi, tra il 9 e il 14, sulle Tusa, Halaesa, Guardia e Piana (tra i comuni di Tusa e Motta D’Affermo). Tra il 15 e il 16 dicembre sarà il turno della Santo Stefano e della Colonna (tra i comune di Santo Stefano di Camastra e Reitano) e infine dal 18 al 22 toccherà alle Portale, Pagliarotto e Caronia (all’altezza del comune di Caronia). Nel corso dei monitoraggi i tratti autostradali, tutti in direzione Messina, saranno chiusi e il traffico sarà deviato sulle carreggiate opposte, dove vigerà il doppio senso di circolazione.