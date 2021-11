Messina, analisi Atm su criticità del trasporto pubblico locale: risolti problemi legati ad alcune coincidenze

13 Novembre 2021 13:32

Nella giornata di ieri vertice Atm su criticità del trasporto pubblico locale di Messina: presenti i dirigenti della società, il presidente della circoscrizione Matteo Mangraviti e i consiglieri Giovanni Francesco Russo, Mario Biancuzzo, Giovanni Battista Celi e Giovanni Donato

Atm S.p.A. ha ospitato ieri i lavori della VI municipalità che hanno avuto come tema la riorganizzazione di alcune corse nella zona nord della città. Alla presenza dei vertici della società, del presidente della circoscrizione Matteo Mangraviti e dei consiglieri Giovanni Francesco Russo, Mario Biancuzzo, Giovanni Battista Celi e Giovanni Donato è stata fatta un’analisi sull’attuale servizio di trasporto pubblico locale nell’area nord di Messina. In particolare si sono analizzate nel dettaglio le criticità legate ad alcune coincidenze, già prontamente risolte. Per le nuove istanze presentate ieri invece, la società sta studiando delle soluzioni a stretto giro che soddisfino le esigenze di tutti coloro si spostano con i bus nella periferia nord della città. Il clima dell’incontro è stato pienamente collaborativo e più volte i membri della commissione hanno sottolineato come da parte di ATM S.p.A. ci sia stata sempre una grande disponibilità e attenzione nei confronti del territorio, certificata dalla presenza dei mezzi sulle strade e dalla rinnovata frequenza delle corse.