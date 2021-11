5 Novembre 2021 09:15

Messina, all’Università un evento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le opportunità per promuovere l’uguaglianza di genere

Lunedì 8 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà un evento di carattere nazionale dal titolo “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le opportunità per promuovere l’uguaglianza di genere”. L’evento si colloca nell’ambito del progetto di ricerca europeo LeTSGEPs “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research performing organisations” -avviato a gennaio del 2020 e il cui termine è previsto nel 2023 – che si occupa della diffusione dei piani di uguaglianza di genere e del bilancio di genere nelle istituzioni universitarie e nei centri di ricerca, una tematica che, alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assume oggi una valenza specifica per tutte le istituzioni e le aziende. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea e della Prorettrice al Welfare e alle Politiche di genere, prof.ssa Giovanna Spatari e gli indirizzi di saluto del prof. Michele Limosani, Direttore del Dipartimento di Economia, introdurrà e coordinerà i lavori la prof.ssa Luisa Pulejo, responsabile scientifico LeTSGEPs per l’Università di Messina. Interverranno il prof. Carlo Vermiglio e il prof. Guido Noto, componenti del gruppo di ricerca LeTSGEPs, che presenteranno nel dettaglio le politiche di genere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A seguire, la dott.ssa Paola Sabella, Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina, parlerà del ruolo degli Enti Camerali e delle iniziative per la parità di genere a favore delle imprese, e la dott.ssa Mariella Crisafulli, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina e Consulente di fiducia dell’Università degli Studi di Messina, porterà la sua testimonianza sul ruolo della Consigliera di Parità per la promozione degli strumenti attuativi delle politiche di genere. Infine, la prof.ssa Tindara Addabbo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, coordinatrice del progetto europeo LeTSGEPs, illustrerà il contributo del citato progetto per la realizzazione dell’uguaglianza di genere e la dott.ssa Valeria Naciti, componente del gruppo di ricerca Unime, presenterà i primi risultati realizzati dall’Università di Messina. L’evento si svolgerà in modalità mista, in presenza presso l’Aula Magna 1 del Dipartimento di Economia, dell’Università degli studi di Messina, e sulla Piattaforma Microsoft Teams (https://tinyurl.com/33fm799w). È previsto il riconoscimento di 0,25 CFU agli studenti universitari che parteciperanno all’evento.