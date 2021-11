Messina: Alda Iudicelli è il nuovo segretario generale della Uilpa

17 Novembre 2021 14:34

Messina, Tripodi: “la meritata elezione di Alda Iudicelli alla guida della Uilpa messinese rappresenta una certezza per le lavoratrici e i lavoratori pubblici del nostro territorio”

Si è svolto, nei giorni scorsi, il Consiglio Territoriale della Uilpa di Messina, la Categoria che rappresenta i lavoratori pubblici della Uil, per procedere all’elezione del nuovo segretario generale a seguito delle dimissioni rassegnate da Andrea Mangraviti, il quale, per motivi personali, ha deciso di lasciare il ruolo sindacale. La riunione è stata presieduta da Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, ed ha visto la presenza di Alfonso Farruggia, segretario generale Uilpa Sicilia; sono, inoltre, intervenuti (in videoconferenza) Andrea Bordini, segretario organizzativo della Uilpa Nazionale, e Luisella Lionti, segretaria organizzativa Uil Sicilia. Il Consiglio Territoriale, dopo avere tributato un unanime e sentito apprezzamento ad Andrea Mangraviti per il proficuo lavoro svolto nel corso degli anni trascorsi alla guida della Uilpa, ha, quindi, proceduto ad eleggere Alda Iudicelli quale nuova segretaria generale della Uilpa Messina. “La meritata elezione di Alda Iudicelli alla guida della Uilpa messinese rappresenta una certezza per le lavoratrici e i lavoratori pubblici del nostro territorio che, in assoluta continuità con quanto fatto da Mangraviti, troveranno un punto di riferimento serio e credibile per le tante battaglie che si dovranno affrontare e portare avanti nel mondo della pubblica amministrazione”, ha così affermato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, nel commentare l’elezione della nuova segretaria generale della Uilpa.