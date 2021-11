Messina, al Papardo l’istituzione del secondo canale del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia

23 Novembre 2021 17:03

Messina: l’Azienda Ospedaliera Papardo ha condiviso con il Policlinico Universitario l’istituzione del secondo canale della facoltà di Medicina

Con deliberazione n. 1749 del 23/11/2021 l’Azienda Ospedaliera Papardo ha condiviso con il Policlinico Universitario di Messina l’istituzione del secondo canale della facoltà di Medicina. E’ una conquista per l’Azienda Papardo, che non ha precedenti nella storia recente e meno recente dell’Azienda. Relegata negli anni scorsi a DEA di I° livello, oggi si qualifica come Sede Universitaria al completamento di un percorso virtuoso, dotata di numerose strutture specialistiche ed in grato di fornire, prestazioni di elevata qualità.

Nell’esprimere soddisfazione per il risultato conseguito, il Direttore Generale dott. Mario Paino ringrazia tutte le componenti che si sono fatte parte attiva per il raggiungimento di questo importante traguardo, a partire dai dipendenti dell’Azienda Papardo che hanno consentito nel tempo la qualificazione attraverso la loro elevata professionalità, alla costante interlocuzione con l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, sempre vigile e attento alle problematiche, al Magnifico Rettore dell’Università di Messina e a tutte le componenti del mondo accademico che con caparbia e volitività hanno creduto in questo progetto. Si apre una nuova pagina per la Sanità Messinese, alla quale le singole Aziende coinvolte nelle prestazioni assistenziali e formative, condividono percorsi virtuosi a vantaggio di una sanità che avverte forte l’esigenza di essere rilanciata attraverso prestazioni di elevata qualità, che solo la condivisione e la collaborazione fra tutti gli attori in campo, in una cornice di essenziale e insopprimibile rivendicazione delle peculiarità e competenze di ciascuna azienda, possono fornire efficacemente e con elevata qualità formativa e professionale.