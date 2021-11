Messina: a Naso la bandiera Plastic Free

13 Novembre 2021 10:20

Messina: Naso sottoscrive un protocollo d’intesa con l’Associazione Plastic Free

Il comune di Naso da sempre sensibile alle tematiche ambientaliste e green, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione Plastic Free. Un esempio concreto per contribuire alla difesa dell’habitat, dell’ecosistema e delle zone più sensibili del vasto territorio comunale. “Così facendo puntiamo a preservare le aree più a rischio – ha ammesso il sindaco Gaetano Nanì – un obiettivo che sarà possibile raggiungere migliorando le condizioni ecologiche della nostra città. L’Associazione Plastic Free ha dato dimostrazione che insieme si può fare molto: nel bosco di Malò in due recenti occasioni, sono stati raccolti dai volontari, tantissimi chili di plastica e spazzatura. Grazie a questo protocollo – ha concluso il primo cittadino – l’Organizzazione Onlus realizzerà a Naso diverse e valide iniziative: lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione per i cittadini, passeggiate ecologiche e turistiche, segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva”. In virtù della convenzione stipulata, il comune di Naso potrà inoltre fregiarsi della certificazione “Ente Plastic Free”.