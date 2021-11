Messenger e Facebook down: ancora disservizi e problemi nel caricamento delle chat

3 Novembre 2021 19:55

Messenger e Facebook sta dando problemi nel caricamento delle chat

Da qualche minuto Messenger e Facebook sono down e stanno dando problemi agli utenti nel caricamento delle chat. Secondo il portale Downdetector, che monitora lo stato di alcuni dei siti Web più visitati al mondo, negli ultimi minuti ci sono state tante segnalazioni di malfunzionamenti in Italia. Sono state segnalate difficoltà ad effettuare l’accesso a messenger e a caricare la pagina della home di Facebook. A chi prova ad aprire il social appare un messaggio di errore come riportiamo sotto: