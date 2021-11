Rivoluzione nell’informazione Mediaset: chiudono i battenti StudioAperto, Tg4 e SportMediaset

15 Novembre 2021 15:17

Svolta storica nell’informazione Mediaset: a partire da fine novembre chiuderanno le redazioni di StudioAperto, Tg4 e SportMediaset

Mediaset si prepara a una svolta storica nell’ambito dell’informazione. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, a fine novembre chiuderanno i battenti le redazioni di StudioAperto, TG4 e SportMediaset. Resterà tutto invariato invece per quel che riguarda Tg5 e Tgcom24 con quest’ultimo che si occuperà di tutte le notizie dell’azienda, ad esclusione del telegiornale della rete ammiraglia. Secondo le prime informazioni che filtrano, le ingenti spese, aggravate dalla pandemia e non più coperte dagli introiti legati ad ascolti sempre più bassi sarebbero alla base della drastica decisione. SportMediaset è l’emblema di quanto accaduto negli ultimi anni: con la sua chiusura, che fa seguito a quella di Mediaset Premium, il “Biscione” dà praticamente un taglio netto all’informazione sportiva che da tempo aveva perso il suo appeal. Per quanto riguarda i giornalisti, chi verrà riconfermato sarà probabilmente collocato nelle redazioni degli altri programmi di informazioni come “Mattino 5” e simili.