Messina, martedì 9 novembre al via i lavori al Palacultura

8 Novembre 2021 18:21

Martedì 9 novembre prenderanno il via i lavori al Palacultura di Messina: mercoledì 10, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, l’Amministrazione comunale incontrerà la delegazione

A seguito di problemi logistici dei partner aderenti ai progetti, dovuti anche a ritardi nei collegamenti aerei, che consentiranno il loro arrivo in città nella tarda serata di oggi, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Europee Carlotta Previti ha annunciato che gli odierni lavori saranno avviati domani, martedì 9, al Palacultura, mentre mercoledì 10, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, l’Amministrazione comunale incontrerà la delegazione. Nel corso della due giorni di lavori saranno illustrati i progetti Health&Greenspace, DigiPlace e Rumourless cities, dei quali la città di Messina è partner nell’ambito del Programma Europeo URBACT III con il network internazionale formato da Budapest (HU) lead partner e dalle città di Breda (NL), Espoo (FI), Limerick (IE), Ponzan (PL), Santa Pola (ES), Suceava (RO) e Tartu (EE). Il Comune di Messina presenterà la strategia “verde” della città, mentre gli altri partner illustreranno le proprie bozze di Piano di Azione Integrata. Prenderanno parte tra gli altri rappresentanti dell’ULG (Urbact Local Group) di ARPA (Agenzia Regionale Per l’Ambiente), INBAR (Istituto Nazionale BioArchitettura), Associazione MAN (Mediterranean Association for Nature), ConfCommercio e di altri enti che supportano localmente il progetto.