Manovra: Meloni, ‘preoccupata, fuori tempo massimo per Camere’

7 Novembre 2021 18:57

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Sulla presentazione della manovra in Parlamento “siamo fuori tempo massimo, va bene l’autorevolezza di Draghi ma non è che il Parlamento non conta più niente, non è che possiamo decidere che, in una repubblica Parlamentare, il Parlamento non serve più a niente. Se continua così, il Parlamento non valuterà neanche più la manovra”. L’ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nella registrazione di ‘Controcorrente’ che andrà in onda questa sera su Rete 4.

Quanto a Draghi, “c’è un rapporto cordiale, molto franco”. L’altro giorno a Palazzo Chigi “siamo stati a lungo a parlare, su temi concreti, la priorità era la vicenda della manovra”.