Mammola, continuano le ricerche del cercatore disperso in Aspromonte: il cellulare suona ma non risponde

1 Novembre 2021 11:14

Mammola, l’uomo si è allontanato con una Fiat Multipla

Proseguono le operazioni di ricerca di G. A., 63enne che, uscito ieri mattina in cerca di funghi, non ha fatto rientro a casa. L’uomo si è allontanato con una Fiat Multipla targata CA214MX e tramite GPS assicurativo l’auto è stata trovata in zona Mammola Casermetta Barvi. Sembrerebbe che il cellulare del 63enne risulti libero ma non risponde.

Al momento sono sul posto 15 tecnici delle Stazioni di Soccorso Alpino Aspromonte e Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, che stanno battendo le zone impervie del territorio di Mammola (RC). La fitta nebbia presente, sta rendendo difficili le ricerche. Impegnati nelle ricerche anche Carabinieri Forestali, Polizia, Vigili del Fuoco e volontari della zona. In arrivo sul posto anche associazioni di Protezione Civile.