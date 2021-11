Maltempo, violento temporale a Reggio Calabria: tempesta di pioggia, vento e fulmini. Situazione critica sulla jonica [LIVE]

16 Novembre 2021 21:24

Allerta Meteo: in atto un violento temporale a Reggio Calabria. Situazione critica a causa del maltempo nella zona jonica

Maltempo nello Stretto di Messina ed in particolare a Reggio Calabria, dov’è in atto una una vera e propria tempesta di vento, fulmini e pioggia che sta colpendo maggiormente la zona Sud della città. Da rimarcare che la temperatura è crollata in pochi minuti da +17°C a +13°C. La situazione più pericolosa è segnalata sulla zona jonica tra Bocale, Lazzaro, Melito di Porto Salvo e Condofuri, dove sono in atto dei veri e propri nubifragi e il traffico è rallentato sulla statale 106. Il maltempo proseguirà anche domani, mercoledì 17 Novembre, tanto che la protezione civile ha diramato l’allarme giallo per l’area jonica della Calabria.