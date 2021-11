24 Novembre 2021 19:34

Maltempo: prevista per domani allerta Meteo arancione in Sicilia, scuole chiuse in molti comuni

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 25 novembre novembre, l’allerta meteo arancione per la Calabria. Alla luce del rischio di fenomeni estremi di maltempo per domani, i sindaci di molti comuni stanno firmando l’ordinanza per disporre le scuole chiuse.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno disposto già la chiusura delle scuole: