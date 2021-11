Maltempo nello Stretto, notte da lupi a Messina: violenta grandinata e strade imbiancate [FOTO]

30 Novembre 2021 10:02

Un’ondata di gelo ha investito l’estremo Sud, intorno alla mezzanotte persino Messina ha subito una violenta grandinata

E’ stata una notte da lupi e di forte maltempo nel Sud Italia, comprese Calabria e Sicilia: il termometro ha fatto segnare +5°C a Cosenza, +6°C a Catanzaro, +7°C a Catania, Messina e Reggio Calabria, mentre al Centro/Nord il gelo ha fatto scendere le temperature sottozero anche in pianura. In termini di piogge, vanno segnalate le più intense e quelle che si sono registrate sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale con altri accumuli fino a 50 /70 mm localmente, specie sul Reggino settentrionale e anche localmente sul Messinese. Proprio nella città siciliana dello Stretto, intorno alla mezzanotte, si è abbattuta una violenta grandinata che ha imbiancato le strade e gli alberi, seppur non procurando alcun danno a persone o cose. E’ il preludio di giorni che saranno molto freddi dal punto di vista climatico: nel corso della settimana appena iniziata nuove irruzioni polari si dirigeranno il nostro Paese, colpendo proprio il Sud in modo particolare.