Maltempo in Sicilia, il ciclone Bals non dà tregua. A Sciacca le strade diventano fiumi, il Prefetto: “situazione drammatica, non uscite di casa” [FOTO E VIDEO]

11 Novembre 2021 11:25

Maltempo: numerosi danni, allagamenti e interventi di soccorso in Sicilia. Nell’agrigentino soccorsi automobilisti e 22 nuclei familiari

Continua ad insistere l’ondata di maltempo provocata dal ciclone Mediterraneo Bals, che ormai da martedì si è abbattuto sulla Sicilia occidentale e meridionale, causando allagamenti, danni e disagi soprattutto in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. Decine le richieste d’intervento giunte ai vigili del fuoco, con strade che si sono trasformate in fiumi, esattamente come successo a Catania pochi giorni fa. A Lascari numerose abitazioni sono state invase dal fango, costringendo i residenti ad allontanarsi. Ma la preoccupazione più grande è concentrata sul versante meridionale dell’isola.

Ad Agrigento il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha diramato una nota invitando i cittadini a rimanere in casa ed evitare spostamenti se non per ragioni di necessità. “L’ondata di forte maltempo – spiega il Prefetto – sta interessando la zona Nord della provincia”. Ci sono importanti criticità a Sciacca, Menfi, Ribera e nei Comuni più piccoli del circondario. “Ci sono situazioni emergenziali e si sta profilando l’evacuazione dei cittadini che hanno avuto dei danni o che sono a rischio. Più torrenti sono straripati e siamo veramente in allerta. Dalle informazioni in mio possesso, con buona probabilità, seppur stiamo parlando di condizioni meteo imprevedibili, questa ondata di maltempo si sta ulteriormente avvicinando all’Agrigentino dove dovrebbe giungere in nottata”, spiega Cocciufa. Le previsioni di oggi sulla Sicilia, dove l’allerta resta sempre arancione, parlano ancora di precipitazioni intense e abbondanti, anche temporalesche, in miglioramento dal pomeriggio ma con temperature in diminuzione.

Immagini molto forti arrivano da Sciacca, tra le città più colpite dal maltempo di queste ore: due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina, la strada che stavano percorrendo si è trasformata in un fiume. Altre zone allagate sono Borgo dello Stazzone, contrada Raganella e contrada Foggia. Qui numerose autovetture sono state trascinate via dal fiume di fango. L’acqua è entrata anche in alcune abitazioni. Sono crollati dei muri perimetrali di alcune abitazioni di via Lido e più famiglie sono state sgomberate. I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone anche a Menfi, nella zona del Lido dei Fiori, per soccorrere alcuni residenti, tra cui due anziani bloccati nella loro abitazione invasa dall’acqua. Complessivamente sono stati portati in salvo 22 nuclei familiari. Detriti e fango hanno invaso e reso impraticabili le strade, come ad esempio la statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizzi. Le idrovore hanno lavorato tutta la notte per cercare di liberare dall’acqua strade e abitazioni anche a Sambuca di Sicilia, Favara e Campobello di Mazara.

Gli accumuli pluviometrici sono impressionanti: