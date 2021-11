Maltempo: in azione i mezzi spazzaneve in provincia di Messina

30 Novembre 2021 15:06

Viabilità provinciale, in azione i mezzi spazzaneve sulle strade provinciali 168 Caronia – Capizzi, Cesarò – San Teodoro, Montalbano Elicona – Polverello – Favoscuro

Dalle prime ore della mattinata di ieri sono sono in azione i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana di Messina, impegnati sulla strada provinciale 168 Caronia – Capizzi, dal Km. 20 al Km. 28 (Portella dell’Obolo) a quota di 1.300/1500 metri, per la presenza di una consistente coltre di neve e conseguente formazione di ghiaccio sul manto stradale. Stamane è stato necessario intervenire, oltre che sulla Caronia – Capizzi, anche sulla Cesarò – San Teodoro nonché sulla Montalbano Elicona – Polverello – Favoscuro con l’impiego di tutti gli uomini e mezzi disponibili. Il Servizio Autoparco, che ha il compito di gestire l’emergenza neve, aveva già provveduto, in sinergia con il Servizio di Protezione Civile e con i vari Servizi Viabilità, a predisporre le squadre di pronto intervento con idoneo personale munito delle necessarie qualifiche. Nelle scorse settimane, dopo i vari interventi di controllo e manutenzione, erano stati dislocati, nei vari punti strategici e pronti per l’eventuale utilizzo, tutti i mezzi da adibire al servizio di spalamento neve sulle strade di competenza: Cesarò – San Teodoro, strada provinciale 167 – Montalbano Elicona – San Piero Patti – Ucria – Raccuja, strade provinciali 110 – 122 – 136 – 137 -1 38 – Caronia – Capizzi – Bivio Cerami, strada provinciale 168 – Tortorici – Galati Mamertino – Longi, strade provinciali 139-155-156-157-161.

I mezzi speciali disponibili e pronti per gli interventi necessari risultano essere: uno Scam provvisto di vomero e di spandisale; quattro Rolba 400 S turbofresa; due Iveco 110 provvisti di vomero e spandisale; un Isuzu D Max provvisto di vomero e spandisale; uno Unimog dotato di vomero e spandisale; un Magirus 4X4 dotato di vomero e spandisale; un Bob Cat per il carico del sale sui mezzi spandisale; una pala gommata Komatsu provvista di lama spazzaneve; Jeep Land Rover e Panda 4X4 a supporto dei mezzi che operano per lo spalamento della neve. L’approvvigionamento del sale antighiaccio con antiagglomerante è già stato effettuato e depositato nei vari siti sul territorio.