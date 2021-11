Il maltempo risale la Calabria, torna a splendere il sole sullo Stretto: spettacolari nubi basse annunciano il miglioramento – FOTO

17 Novembre 2021 13:41

Maltempo, torna il cielo sereno sullo Stretto di Messina: spettacolari scorci con le ultime nubi basse che si diradano prima del miglioramento

Ha smesso di piovere nello Stretto di Messina, dopo la risalita dalla Sicilia orientale di due violenti fronti temporaleschi che tra ieri sera e stamattina hanno provocato piogge intense e abbondanti. In poche ore sono caduti oltre 50mm di pioggia, in un contesto già piovosissimo. E’ un autunno particolarmente piovoso: a Reggio Calabria, dopo il record storico di ottobre che ha superato i 250mm mensili, siamo già ad oltre 100mm mensili a novembre. Dati pluviometrici eccezionali. La temperatura è rimasta per tutta la mattinata ferma a +13°C a Reggio e a Messina, un valore invernale per le zone costiere calabro-sicule nelle ore diurne. In tarda mattinata l’atteso miglioramento: il fronte temporalesco sta risalendo la Calabria e nel corso del pomeriggio si abbatterà con violenza su catanzarese e crotonese, mentre in Sicilia e sullo Stretto tornerà a breve a splendere il sole. Stavolta in modo “definitivo”, che non significa ovviamente “per sempre” ma comunque per un lungo periodo di tempo. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso per tutta la settimana, con schiarite più ampie nel weekend e temperature diurne che arriveranno su valori particolarmente piacevoli, fino a +20°C/+21°C.

Purtroppo il maltempo estremo delle ultime ore ha provocato un morto a Modica (Ragusa), dove stamani all’alba s’è abbattuto un violento tornado che ha scoperchiato case e distrutto capannoni, fabbriche e distributori di benzina. E’ stato l’ennesimo tornado di quelli che tra ieri e oggi hanno colpito la Sicilia meridionale, almeno una decina tra Selinunte, Sciacca, Licata, Comiso e Modica. Non è successo nulla di grave, invece, a Reggio Calabria e in Provincia dove questa mattinata di pioggia anche forte ha dimostrato che le scuole possono rimanere aperte nonostante il maltempo, e che la pioggia non giustifica la chiusura degli istituti scolastici, che invece si devono fermare soltanto in casi eccezionali come quando sono previsti fenomeni analoghi a quelli che hanno colpito il Sud Sicilia nelle scorse ore. Dopo la pioggia, comunque, è tornato a splendere il sole su tutta l’isola e nel primo pomeriggio i tiepidi raggi del sole arriveranno anche su Reggio, con temperature in sensibile aumento. Nella zona sud della città si registra un vasto blackout nella zona di Ravagnese, provocato dalle scariche elettriche che hanno colpito la linea sulle colline meridionali della città. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità nel pomeriggio.