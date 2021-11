M5S: Conte, ‘se Grillo non verrà a Roma in settimana andremo noi per aggiornarlo’**

8 Novembre 2021 20:34

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Con Grillo ci siamo sentiti tante altre volte, penso che abbia superato le posizioni di questa estate molto critiche nei miei confronti. Ci confrontiamo spesso. Non è ancora deciso se Grillo scenderà in settimana ma se non scende lui lo andiamo a trovare noi, per presentargli la mia squadra, per stare un po’ assieme di persona e aggiornarlo un po’ su tutti i progetti che vogliamo realizzare”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di ‘Otto e mezzo’ su La7.