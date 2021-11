19 Novembre 2021 13:07

Lotto: un giocatore di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna puntando 2 euro

Il Lotto premia la Calabria: nel concorso del 18 novembre, riferisce Agipronews, un giocatore di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna puntando 2 euro sui numeri 10-11-75-90 sulla ruota di Milano, vincendone oltre 64mila. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi un miliardo dall’inizio dell’anno.