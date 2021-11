A che età si diventa vecchi? Venerdì a Cosenza il Longevity Day con il Presidente Occhiuto e il Sindaco Caruso

17 Novembre 2021 11:25

Il decennio dell’invecchiamento in buona salute 2021-2030. “Non sono gli anni nella tua vita che contano ma la qualità che dai alla vita quella che conta”. Incontro venerdì a Cosenza per il Longevity Day

Venerdì prossimo, 19 novembre, dalle ore 8,30,nel palazzo della Provincia di Cosenza, avrà luogo il “Longevity day” a cura di FederAnziani Calabria e dell’Opi di Cosenza. Maria Brunella Stancato e Fausto Sposato, rispettivamente presidenti di FederAnziani e degli infermieri cosentini, hanno deciso di accendere i fari su una delle problematiche più avvertite negli ultimi anni. Con loro, per le presentazioni istituzionali, anche Antonio Volpentesta – Presidente Ass. Volare a Santo Stefano, Francesco Iacucci – Presidente Provincia Cosenza, Roberto Occhiuto – Governatore della Calabria e Franz Caruso-Sindaco di Cosenza.

Quando si smette di essere giovani o a che età si diventa vecchi? Più di quindici, meno di trenta. Questa è la fascia d’età in cui si è “giovani” secondo Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. Prima si è bambini e ragazzi. Dopo si viene classificati come adulti. Non tutti sono d’accordo con queste soglie. Alla domanda “quando finisce secondo lei la giovinezza?”, la risposta più frequente è trentacinque anni. Si tratta di una media fornita dai sondaggi UE, che nasconde però grandi differenze fra Paesi. Gli scandinavi allungano la soglia Eurostat di soli tre anni. Per i greci invece la giovinezza dura fino ai cinquantadue anni. Poi si diventa adulti per un breve periodo e a sessantacinque arriva la pensione.

Di questo e di tante altre cose si discuterà. Molti gli ospiti, i premiati e gli interventi durante tutto il giorno: da Antonio Leonardo Montuoro Presidente Accademia della Dieta Mediterranea a Lina Pecora – Consigliera Nazionale dell’Ordine degli Agronomi ; da Vincenzo La Regina– Vicepresidente FederSanità Anci Calabria a Maria Teresa Manes – Medico Cardiologo Ospedale Civile di Paola, da Filippo Fimognari Past President Nazionale Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio a Clarice Gareri – Ricercatrice Università Magna Grecia fino a Anna Maria Coscarello – Assistente Sociale Asp, Sinicropi Maria Stefania – docente del dip di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione Unical , Francesca Greco Responsabile Virologia Ospedale Civile di Cosenza, Francesco Maria Fazio – Oncologo – Resort La Bruca dove la vacanza diventa anche cura, Roberto Matragrano Presidente Regionale Confartigianato, Corrado Rossi Imprenditore Maccarony chef Accademy, Sergio Mazzuca Imprenditore, Lorenzo Gasparrini Segretario Nazionale Associazione Domina, Giuseppe Nisticò’ Presidente Renato Dulbecco Institut, Filomena Greco Gruppo IGreco, Gianluca Gallo – Assessore Regione Calabria, Elvia Raia Presidente Nazionale Federcentri- Promotrice del #ildirittodicontare e Roberto Messina Presidente Nazionale Senior Italia- Gruppo Interparlarmentare Longevity.