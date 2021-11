Coronavirus, Locatelli sulla variante Omicron: “preoccuparsi è eccessivo”

29 Novembre 2021 12:50

Le parole di Franco Locatelli, coordinatore del Cts, parlando della variante Omicron

“Preoccuparsi è eccessivo. Questa variante è diventata velocemente quella largamente preponderante in Sudafrica” e si ipotizza che abbia “una maggior contagiosità“: va quindi “tenuta sotto controllo” e non bisogna “né sottovalutare né drammatizzare“. Così a Sky TG24 il coordinatore del Cts Franco Locatelli, parlando della variante Omicron del Covid-19. Locatelli ha spiegato che la Omicron “tutto ci fa ipotizzare che sia più contagiosa. Dobbiamo capire se ci sia una maggiore patogenicità, ma sembrerebbe di no, anche se la popolazione del Sudafrica è più giovane rispetto a quella italiana. Quindi va valutato accuratamente con studi rigorosi“. Mentre sulla chiusura delle frontiere per la nuova variante, come fatto da alcuni Paesi fra cui il Giappone, Locatelli ha sottolineato: “Sarei francamente molto cauto, mi sembra una scelta non suffragata dalle evidenze“.