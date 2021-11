Libia: Draghi, ‘popolo deve potersi esprimere in elezioni libere, trasparenti e credibili’

12 Novembre 2021 19:19

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Il popolo libico deve potersi esprimere in elezioni libere. E’ un punto importante, ed è essenziale che si svolgano il 24 dicembre, siano elezioni libere, trasparenti, simultanee e credibili. E che” i risultati “siano accettati. I libici vogliono votare, 3 mln sono già registrati, ma per farle occorre una legge elettorale, da fare insieme, con l’accordo di tutti, questo è fondamentale per poterle fare. Il mio auspicio è che venga fatta non nelle prossime settimane ma nei prossimi giorni, perché è urgente”. Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo alla conferenza stampa conclusiva della Conferenza Internazionale sulla Libia a Parigi.