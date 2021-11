Biglietti a 1 euro e gara di cartello: a Lecce sfondati i 12 mila spettatori, superato il record di Reggina-Parma

5 Novembre 2021 11:17

Oltre 12 mila spettatori per Lecce-Parma: avversario di cartello e grande entusiasmo in Salento, ma “paga” soprattutto l’iniziativa del club giallorosso che ha “regalato” i biglietti a donne e under 14

E’ durato poco, quasi due settimane, il record di spettatori in Serie B. Era quello di Reggina-Parma: quasi 9 mila al Granillo domenica 24 ottobre. Solo una squadra, per ora, ha fatto meglio degli amaranto in termini di presenze medie allo stadio: il Lecce. E infatti sono proprio i salentini a sopravanzare nuovamente il club dello Stretto per la gara di domenica contro il Parma: a due giorni dall’inizio del match, infatti, la prevendita vola e sono stati staccati ben 12.500 tagliandi. Con il 75%, tuttavia, possono anche essere superati i 20 mila (la capienza del “Via del Mare” è di circa 31 mila posti). E’ nuovamente la squadra ducale, dunque, a “trainare” la gente allo stadio, nell’impianto di una squadra comunque lanciatissima – quella salentina – e tra le maggiori candidate alla Serie A. Ma a favorire il grande afflusso è soprattutto l’iniziativa del club giallorosso per questo match: biglietti a 1 euro per donne e under 14.