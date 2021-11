Meteo, le temperature massime di oggi: picchi di +28°C in Sicilia e +26°C in Calabria

6 Novembre 2021 20:06

Meteo: le temperature massime registrate sabato 6 novembre in alcune località italiane. Picchi di +28°C in Sicilia e +26°C in Calabria

E’ stato un sabato 6 novembre con temperature miti al Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia dove si sono raggiunti picchi di +26°C e +28°C. Per inizio prossima settimana è previsto, invece, un peggioramento su gran parte della Penisola con piogge moderate o forti sulla Sicilia centro-orientale.

Le temperature massime registrate oggi, sabato 6 novembre 2021, in alcune località italiane:

+28°C a Partinico

a Partinico +27°C ad Acate

ad Acate +26°C a Messina, Agrigento, Noto, Scicli, Corleone, Sciacca, Santa Croce Camerina, Licata, Bova, Santa Cristina d’Aspromonte

a Messina, Agrigento, Noto, Scicli, Corleone, Sciacca, Santa Croce Camerina, Licata, Bova, Santa Cristina d’Aspromonte +25°C a Trapani, Caltanissetta, Comiso, Castelvetrano, Tropea

a Trapani, Caltanissetta, Comiso, Castelvetrano, Tropea +24°C a Enna, Gela

a Enna, Gela +23°C a Catania, Reggio Calabria, Taranto

a Catania, Reggio Calabria, Taranto +22°C a Lecce, Siracusa, Vibo Valentia

a Lecce, Siracusa, Vibo Valentia +21°C a Palermo, Augusta, Napoli, Cosenza, Brindisi

a Palermo, Augusta, Napoli, Cosenza, Brindisi +20°C a Roma, Ragusa, Crotone, Salerno, Latina, Imperia, Terni

a Roma, Ragusa, Crotone, Salerno, Latina, Imperia, Terni +19°C a Catanzaro, Tivoli, Guidonia, La Spezia

a Catanzaro, Tivoli, Guidonia, La Spezia +18°C a Genova, Ventimiglia, Pisa, Sassari, Oristano, Olbia, Carbonia, Viterbo

a Genova, Ventimiglia, Pisa, Sassari, Oristano, Olbia, Carbonia, Viterbo +17°C a Bari, Caserta, Spoleto, Foligno

a Bari, Caserta, Spoleto, Foligno +16°C a Milano, Mantova, Crema, Cremona, Padova, Treviso, Pordenone , Siena, Vercelli, Ancona, Senigallia, Frosinone, Vieste

a Milano, Mantova, Crema, Cremona, Padova, Treviso, Pordenone , Siena, Vercelli, Ancona, Senigallia, Frosinone, Vieste +15°C a Torino, Brescia, Como, Lodi, Firenze, Arezzo, Venezia, Rovigo, Verona, Vicenza, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, Perugia, Savona, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Benevento, Macerata, Jesi

a Torino, Brescia, Como, Lodi, Firenze, Arezzo, Venezia, Rovigo, Verona, Vicenza, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, Perugia, Savona, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Benevento, Macerata, Jesi +14°C a Trieste, Udine, Bergamo, Pavia, Lecco, Reggio Emilia, Modena, Parma, Rimini, Forlì, Novara, Asti, Cuneo, Prato, Foggia, Pescara, Chieti, Avellino, Termoli, Fermo

a Trieste, Udine, Bergamo, Pavia, Lecco, Reggio Emilia, Modena, Parma, Rimini, Forlì, Novara, Asti, Cuneo, Prato, Foggia, Pescara, Chieti, Avellino, Termoli, Fermo +13°C a Bologna, Imola, Alessandria, Biella, Varese, Sondrio, Belluno, Nuoro, Isernia, Gubbio, Norcia

a Bologna, Imola, Alessandria, Biella, Varese, Sondrio, Belluno, Nuoro, Isernia, Gubbio, Norcia +12°C a Trento, Avezzano

a Trento, Avezzano +11°C a Bolzano, Merano, L’Aquila, Campobasso

a Bolzano, Merano, L’Aquila, Campobasso +10°C a Bressanone