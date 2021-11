Le Ricette di StrettoWeb – Zuppa di ceci

18 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della zuppa di ceci

Saporita e nutriente la zuppa di ceci è un piatto di origine contadina realizzato con ingredienti semplici e genuini. I ceci, elemento cardine della Dieta Mediterranea, sono legumi ricchi di carboidrati e proteine e per questo chiamati in passato “la carne dei poveri”.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 2 ore e 20 minuti + 12 ore di ammollo dei ceci

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

350 gr. di ceci secchi

1 carota

1 costa di sedano

½ cipolla bianca

1 litro e ½ di brodo vegetale

1 foglia di alloro

1 rametto di rosmarino

Pane casereccio calabrese

100 gr. di passata di pomodoro

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Versate i ceci in una ciotola e copriteli con acqua lasciandoli in ammollo per 12 ore. Al termine sciacquateli e scolateli, tritate sedano, carota e cipolla e fate riscaldare il brodo vegetale in una pentola. Versate l’olio in un tegame e fate rosolare il trito di verdure, aggiungete un mestolo di brodo caldo e continuate la cottura per 10 minuti. Versate i ceci e lasciateli insaporire qualche minuto prima di aggiungere una foglia di alloro ed un rametto di rosmarino. Coprite i ceci col brodo caldo ed unite la passata di pomodoro, mescolate e fate cuocere col coperchio a fiamma bassa per 2 ore. Regolate di sale e pepe e servite la zuppa di ceci con i crostini di pane casereccio.

Conservazione

Conservate la zuppa di ceci in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici dei ceci

Legumi conosciuti fin dall’antichità i ceci sono originari del Sud-est della Turchia. Amici del sistema cardiovascolare per il contenuto di acidi grassi omega-3 sono un’ottima fonte di proteine vegetali e di sali minerali ed i loro benefici sono riconosciuti dalle linee guida nutrizionali della Dieta Mediterranea che indicano in almeno 3 porzioni settimanali il consumo minimo dei legumi. L’abitudine di combinarli ai cereali, come nei piatti della tradizione, è la migliore scelta dal punto vista nutrizionale.

Consiglio della zia

Insaporite la zuppa con cubetti di pancetta croccante.