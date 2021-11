Le Ricette di StrettoWeb – Sformato di broccoli

5 Novembre 2021 11:42

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dello sformato di broccoli

Morbido e gustoso lo sformato di broccoli esalta il sapore di questi ortaggi invernali ricchi di proprietà preziose per la salute. Pietanza versatile e sfiziosa che facilita il consumo delle verdure lo sformato è squisito anche con gli spinaci, il cavolfiore, le zucchine ed i ceci.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4-6 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 Kg di broccoli

2 uova

50 gr. di parmigiano reggiano

250 gr. di besciamella

Sale e pepe

Preparazione

Pulite i broccoli ricavando le cimette e fatele sbollentare in acqua salata fin quando non saranno morbide. Scolatele e fatele intiepidire, versatele in una ciotola e schiacciatele con la forchetta, unite le uova, la besciamella, il parmigiano, un pizzico di sale e di pepe e mescolate per ottenere un composto omogeneo. Versate il composto in una teglia imburrata ed infornatelo a 180 gradi per 30 minuti.

Conservazione

Lo sformato di broccoli si consuma caldo o tiepido e si conserva in frigo 1-2 giorni.

Curiosità e benefici dei broccoli

Presenti nella nostra alimentazione da centinaia di anni i broccoli, protagonisti assoluti della Dieta Mediterranea, sono originari di Grecia, Turchia e Siria. Arrivati in Italia con i Romani che ne facevano largo consumo sono stati per secoli un alimento del nostro territorio prima di essere diffusi oltre confine. Divenuti popolari negli Stati Uniti soltanto nel 1920 grazie a due immigrati siciliani che portarono i semi in California questi ortaggi dal notevole potere nutrizionale appartengono alla famiglia delle crucifere come i cavoli, le verze ed i cavolfiori e sono un prezioso concentrato di vitamine e minerali: ne bastano 100 grammi per fare il pieno di vitamina C e racchiudono, rispetto ad altre verdure, una buona componente proteica. Efficacissimi antiossidanti contengono alcuni composti vegetali capaci di ridurre lo stress ossidativo e di stimolare il sistema immunitario, abbassano i livelli di colesterolo e regolano i livelli glicemici nel sangue. Squisiti nel minestrone o col sugo, gratinati al forno, come condimento per la pasta o come ripieno di torte salate, in vellutata o saltati in padella, sono davvero tantissimi i modi per cucinarli.

Consiglio della zia

Sostituite la besciamella con la ricotta per uno sformato di broccoli ugualmente gustoso.