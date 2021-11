Le Ricette di StrettoWeb – Risotto ai pomodori secchi

11 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del risotto ai pomodori secchi

Piatto che rievoca subito la Calabria ed i suoi sapori accesi il risotto ai pomodori secchi è realizzato con una fra le conserve tipiche più amate: i pomodori fatti essiccare a fine estate con la genuinità ed il gusto che li caratterizzano arricchiscono infatti qualunque pietanza.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di riso

1 litro di brodo vegetale

80 gr. di pomodori secchi sott’olio

1 cipolla rossa di Tropea

30 gr. di parmigiano grattugiato

1 ciuffo di basilico

Alloro

Vino bianco

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Tritate la cipolla e fatela ammorbidire con un filo d’olio ed una foglia di alloro in un tegame, unite il riso e tostatelo per un minuto prima di sfumarlo col vino bianco. Aggiungete un mestolo di brodo vegetale bollente, il basilico sminuzzato ed i pomodori secchi tritati. Proseguite la cottura aggiungendo gradualmente del brodo e mescolando spesso. Mantecate il risotto col parmigiano e completate con un filo d’olio ed il basilico.

Conservazione

Il risotto ai pomodori secchi si consuma appena pronto.

Curiosità e benefici dei pomodori secchi sott’olio

Caratterizzati da un aroma particolare ed intenso i pomodori secchi calabresi sono l’ingrediente ideale per dare carattere a qualunque piatto. Generalmente conditi con aglio, origano e peperoncino o farciti anche con tonno, capperi ed olive sono uno dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi. La semplicità ed il gusto di questo alimento si uniscono alle preziose caratteristiche nutrizionali che rimangono inalterate rispetto agli ortaggi freschi, fra cui il licopene dalle spiccate proprietà antiossidanti. Squisiti come antipasto accompagnati dal pane casereccio e dai formaggi o per impreziosire svariate preparazioni come primi o secondi piatti, pizze, insalate o bruschette regalano un sapore intenso a questo risotto.

Consiglio della zia

Arricchite il risotto ai pomodori secchi aggiungendo in cottura olive e filetti di alici.