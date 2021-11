Le Ricette di StrettoWeb – Reginette con broccoli e curcuci

4 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle reginette con broccoli e curcuci

Piatto di origine contadina la pasta con broccoli e curcuci è fatta con ingredienti poveri ma nutrienti e ricchi di gusto. I rimasugli di carne e grasso che restano sul fondo del calderone in cui si preparano le frittole, detti “curcuci”, sono un chiaro esempio che “del maiale non si butta via niente”! Formato di pasta tipicamente meridionale le reginette sono perfette per trattenere i condimenti esattamente come in questo caso!

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di reginette

500 gr. di broccoli

200 gr. di curcuci

1 spicchio d’aglio

Peperoncino fresco

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Pulite i broccoli ricavando le cimette e fatele cuocere coperte in padella con olio, uno spicchio d’aglio, il peperoncino e poca acqua per 15 minuti. Unite i curcuci e fateli sciogliere. Scolate la pasta al dente, amalgamatela al condimento e completate con una spolverata di pepe nero.

Conservazione

La pasta con broccoli e curcuci si conserva in frigo 1-2 giorni al massimo.

Curiosità sui curcuci calabresi

I curcuci, gustosi pezzettini di carne e grasso che si concentrano sul fondo della “caddara” durante la preparazione delle “frittole”, si conservano per essere consumati durante tutto l’anno. Fra i piatti calabresi più tipici ci sono infatti le bruschette al forno con i curcuci, la pasta e fagioli o le squisite uova fritte con curcuci. I prodotti della lavorazione del maiale sono stati per secoli una riserva di cibo nelle campagne e la Calabria è una delle poche regioni in cui questa cultura è ancora radicata. Le razze suine locali autoctone si distinguono oggi per preziose peculiarità, infatti, sono sempre più diffuse le forme di allevamento estensivo come per la razza suina nera, un’eccellenza del territorio che determina il livello qualitativo dei Salumi Calabresi DOP.

Consiglio della zia

Squisito abbinamento anche quello di polenta, broccoli e curcuci.