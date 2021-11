Le Ricette di StrettoWeb – Parmigiana di patate

16 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della parmigiana di patate

Golosa variante della classica parmigiana, uno dei piatti più amati della cucina del Sud Italia, la parmigiana di patate è realizzata con patate a fette alternate a strati con provola silana, parmigiano e rosmarino. Dorata fuori e filante dentro questa parmigiana è squisita sia calda che fredda quando i sapori si sono ben amalgamati fra loro.

Difficoltà: facile

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 kg di patate della Sila IGP

250 di caciocavallo silano DOP

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

Olio extravergine di oliva, sale, pepe e rosmarino

Preparazione

Pelate le patate, affettatele, fatele sbollentare in acqua salata per 10 minuti ed al termine scolatele. Ungete una teglia ed iniziate a realizzare il primo strato di patate seguito dalla provola a fette o a cubetti, dal parmigiano grattugiato, da un pizzico di sale e da un filo d’olio. Aggiungete qualche ago di rosmarino e continuate così fino al termine degli ingredienti completando con uno strato di patate, un po’ di parmigiano, una manciata di provola, un abbondante filo d’olio ed una spolverata di pepe nero e rosmarino. Cuocete la parmigiana di patate a 180 gradi per 30 minuti azionando il GRILL negli ultimi cinque minuti di cottura.

Conservazione

La parmigiana di patate si conserva in frigo per 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Preparata a strati con melanzane fritte, sugo di pomodoro, mozzarella, uova sode, provola e salumi la parmigiana è uno dei piatti più ricchi della tradizione del Sud Italia ed il suo nome deriva probabilmente dalla “parmiciana”, la tipica finestra siciliana fatta di listelli sovrapposti proprio come gli strati delle melanzane. Altrettanto sfiziosa è la parmigiana di patate la cui farcitura si può arricchire aggiungendo fra i vari strati prosciutto cotto, speck o a scelta altri salumi. Diuretiche e depurative le patate aiutano ad abbassare la pressione sanguigna perchè ricche di acqua e minerali preziosi come il potassio, il magnesio ed il fosforo ma contengono anche vitamina C, B6 ed acido folico. Quelle coltivate in Sila e contraddistinte dal marchio IGP racchiudono un’alta percentuale di amido che le rende nutrienti e gustose e sono anche asciutte, corpose e perfette per la frittura.

Consiglio della zia

Gustosissime anche la parmigiana di patate ai 4 formaggi preparata con 4 formaggi a scelta e le erbe aromatiche e la parmigiana di patate alla pizzaiola realizzata aggiungendo alle patate ed alla provola un sugo di pomodoro aromatizzato dall’origano.