Le Ricette di StrettoWeb – Lasagne con broccoli e salsiccia

24 Novembre 2021 18:40

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle lasagne con broccoli e salsiccia

Tipico piatto della stagione invernale le lasagne con broccoli e salsiccia sono sfoglie di pasta fresca farcite da un ripieno saporito e cremoso. Sfiziosa e adatta soprattutto a chi non ama le verdure questa pasta ricoperta da una gratinatura dorata è davvero squisita!

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 60 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

1 confezione di fogli per lasagne

500 gr. di broccoli

400 gr. di salsiccia fresca

150 gr. di parmigiano grattugiato

250 gr. di besciamella

1 cipolla bianca

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Pulite i broccoli ricavando le cimette e fatele sbollentare in acqua salata per 10 minuti. Fate rosolare l’aglio con un filo d’olio in una padella antiaderente, scolate i broccoli, uniteli e lasciateli insaporire per 10 minuti. Appena saranno morbidi frullateli col mixer e teneteli da parte. Tritate la cipolla e fatela soffriggere con un filo d’olio, aggiungete la salsiccia spellata e sbriciolata ed una spolverata di pepe nero e fatela rosolare per alcuni minuti. Stendete un velo di besciamella su una teglia, sistemate i fogli di pasta e copriteli con la crema di broccoli, la salsiccia ed una manciata di parmigiano. Realizzate altri strati fino al termine degli ingredienti ed infornate le lasagne a 180 gradi per 30 minuti.

Conservazione

Le lasagne con broccoli e salsiccia si conservano in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

I broccoli, protagonisti indiscussi della Dieta Mediterranea, sono originari di Grecia, Turchia e Siria. Ortaggi dal notevole potere nutrizionale appartengono alla famiglia delle crucifere e sono una miniera di vitamine e minerali. Racchiudono potenti antiossidanti capaci di ridurre lo stress ossidativo e di stimolare il sistema immunitario, abbassano il colesterolo e regolano i livelli glicemici nel sangue. Squisiti gratinati al forno, come condimento per la pasta o come ripieno di torte salate, in vellutata o saltati in padella sono davvero moltissimi i modi per cucinarli. Il tradizionale abbinamento alla salsiccia fresca calabrese dal sapore unico ed intenso è sicuramente uno fra i migliori.

Consiglio della zia

Una gustosa alternativa sono le lasagne con broccoli, alici e scamorza.