Le Ricette di StrettoWeb – Friggitelli e peperoni ripieni al forno

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei friggitelli e peperoni ripieni al forno

Croccanti e sfiziosi i friggitelli ed i peperoni ripieni al forno sono realizzati con ingredienti semplici capaci però di dare vita ad un contorno ricco di gusto. Un piatto di origine contadina che racchiude i colori ed i sapori eccezionali del sud Italia.

Difficoltà: facile

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

10 friggitelli e peperoni

40 gr. di pangrattato

40 gr. di parmigiano grattugiato

5 pomodorini pachino

1 manciata di olive taggiasche

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Lavate i friggitelli ed i peperoni ed eliminate la calotta per poterli farcire. Eliminate anche i semi con l’aiuto di un coltello ed iniziate a realizzare il ripieno. Versate in una ciotola pangrattato, parmigiano, un pizzico di sale e di pepe, unite anche pomodorini ed olive denocciolate tagliati in modo sottile e mescolate bene aggiungendo un filo d’olio. Riempite i friggitelli col composto realizzato e sistemateli su una teglia, versate un filo d’olio ed infornateli a 180 gradi per 20 minuti.

Conservazione

I friggitelli e peperoni ripieni si conservano 1 o 2 giorni al massimo in frigorifero.

Curiosità e benefici dei friggitelli

Conosciuti ovunque col nome di “friggitelli” e diffusi soprattutto nel sud Italia dove cresce una varietà particolarmente dolce e saporita questi piccoli peperoni hanno una piccantezza che varia da 0 a 500 SHU della scala di Scoville, sono ricchi di acqua e fibre e contengono elementi preziosi, fra cui la vitamina B essenziale per il metabolismo cellulare e la vitamina C ed il beta-carotene noti per il potere antiossidante. Squisiti saltati in padella, al forno e ripieni sono gustosissimi con la pasta come nel caso degli spaghetti con friggitelli e mozzarella.

Consiglio della zia

Realizzate la farcitura dei friggitelli anche con salsiccia fresca calabrese sbriciolata e rosolata in padella.