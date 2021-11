Le Ricette di StrettoWeb – Fagioli con salsiccia

8 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fagioli con salsiccia

Ricetta rustica dal sapore intenso e piccante i fagioli con salsiccia ricordano le preparazioni ricche e sostanziose di un tempo. La croccantezza del pane casereccio tostato completa questo squisito piatto unico.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 30-35 minuti

Porzioni: 2 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

300 gr. di fagioli cannellini precotti

300 gr. di salsiccia fresca

200 gr. di pomodori pelati

1 cipolla rossa di Tropea

1 peperoncino rosso calabrese

1 foglia di alloro

Pane casereccio calabrese

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Affettate finemente la cipolla e fatela ammorbidire in un tegame con un filo d’olio ed il peperoncino. Tagliate le salsicce a cubetti ed unitele al soffritto. Fatele rosolare ed aggiungete i pelati sminuzzati e la foglia di alloro. Cuocete il sugo per 10 minuti ed unite anche i cannellini già cotti. Salate e proseguite la cottura fino ad avere una consistenza cremosa.

Conservazione

I fagioli con salsiccia si conservano in frigo fino a 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Spesso sottovalutati i fagioli, che per millenni sono stati una parte importante dell’alimentazione dei popoli antichi, occupano nella Dieta Mediterranea un posto basilare riconosciuto dalle linee guida nutrizionali che indicano in almeno 2-3 porzioni settimanali il consumo minimo dei legumi. Associarli ai cereali, come nel caso della pasta e fagioli, risulta un’ottima scelta non solo sotto il profilo del gusto, infatti, la composizione in aminoacidi delle proteine presenti nei legumi è diversa e complementare rispetto a quella dei cereali ed insieme costituiscono piatti dal basso contenuto di grassi e da un’alta presenza di fibre e carboidrati. Considerati il “cibo dei poveri” i fagioli cannellini erano facilmente reperibili in passato grazie al basso costo e sono oggi una valida alternativa alla carne rossa per l’apporto proteico. Fonte preziosa di antiossidanti sono poco calorici, energizzanti, remineralizzanti, mantengono basso l’indice glicemico e favoriscono il senso di sazietà. La tradizionale salsiccia fresca calabrese squisita alla brace, in padella o al forno si accosta perfettamente ai fagioli ed insieme alla salsiccia stagionata DOP è una delle eccellenze del territorio.

Consiglio della zia

Le lenticchie con la salsiccia sono un altro piatto contadino sostanzioso e ricco di gusto.