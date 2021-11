Le Ricette di StrettoWeb – Fagioli ai funghi porcini

22 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fagioli ai funghi porcini

Ricetta rustica dal gusto intenso i fagioli ai funghi porcini accompagnati dai crostini di pane sono un piatto nutriente e completo. Legumi versatili e molto apprezzati nella cucina mediterranea i fagioli borlotti hanno un sapore avvolgente che si adatta a moltissimi condimenti e sono ricchi di proprietà benefiche. Consumati in abbinamento ai cereali garantiscono infatti una fonte completa di proteine.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 2 persone

Costo: alto

INGREDIENTI

300 gr. di fagioli borlotti precotti

150 gr. di funghi porcini

Pomodori

Sedano e carota

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino rosso calabrese

Pane casereccio calabrese

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Sciacquate e scolate i fagioli in scatola e teneteli da parte. Versate un filo d’olio in un tegame, aggiungete uno spicchio d’aglio ed il peperoncino e fateli rosolare. Aggiungete il sedano e la carota tritati ed i pomodori tagliati a cubetti e fate soffriggere tutto a fiamma bassa per pochi minuti. Pulite i porcini e tagliateli a tocchetti, uniteli al soffritto per farli ammorbidire ed aggiungete i fagioli, coprite tutto con acqua calda e proseguite la cottura per 15 minuti aggiungendo il prezzemolo tritato. Completate con un filo d’olio, una spolverata di pepe nero ed i crostini di pane.

Conservazione

Conservate i fagioli ai funghi porcini in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici dei funghi porcini calabresi

Grazie alla sua straordinaria biodiversità ambientale la Calabria è la regione meridionale più conosciuta per la raccolta dei funghi che da inizio estate ad autunno inoltrato crescono nei boschi dopo le abbondanti piogge. Fra le varietà più apprezzate e ricercate sia in Aspromonte che in Sila i porcini spiccano per un sapore intenso ed un profumo inconfondibile: ortaggi ipocalorici che contengono in 100 grammi di prodotto fresco non più di 25 calorie racchiudono un alto contenuto di fibre che li rende sazianti e grazie alle proprietà antibatteriche sostengono il sistema immunitario. Aiutano a controllare i livelli di colesterolo nel sangue, facilitano il metabolismo, contrastano le malattie cardiovascolari grazie agli antiossidanti che possiedono e conservano le loro caratteristiche nutrizionali anche se essiccati. Ingrediente prelibato di risotti, pasta fresca o lasagne i porcini sono squisiti fritti, ripieni o per accompagnare la carne ed i formaggi ed i porcini sott’olio, conserva tipica fra le più apprezzate, sono uno dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi. Ottimo l’accostamento ai borlotti consumati in passato soprattutto dai contadini perché, grazie al valore nutritivo ed all’apporto proteico, sostituivano la carne.

Consiglio della zia

Aggiungete ai fagioli ai funghi porcini la pancetta affumicata a dadini dopo averla rosolata a parte.