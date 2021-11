Le Ricette di StrettoWeb – Crostini di baccalà al peperoncino

2 Novembre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei crostini di baccalà al peperoncino

Perfette per un ricco aperitivo le fette di pane casereccio croccanti farcite con uno squisito composto di baccalà, pomodori secchi sott’olio, olive nere e peperoncino sono caratterizzate da un gusto intenso ed avvolgente!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 2 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

300 gr. di baccalà dissalato

Peperoncino rosso calabrese

Pomodori secchi sott’olio

Olive nere

1 spicchio d’aglio

Crostini di pane

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Lessate il baccalà dissalato per qualche minuto e nel frattempo tritate l’aglio, le olive, i pomodori secchi ed il peperoncino. Appena sarà tenero scolatelo, spinatelo ed eliminate la pelle. Versate il pesce in una ciotola, aggiungete un filo d’olio e sbriciolatelo con la forchetta oppure frullatelo col mixer per avere una consistenza più cremosa. Unite il trito di aglio, olive, peperoncino e pomodori secchi ed amalgamate tutto. Completate stendendo il composto ottenuto sulle fette di pane precedentemente tostato.

Conservazione

Il composto di baccalà al peperoncino si conserva in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici del baccalà

La lavorazione dei merluzzi nordici è un’antica arte calabrese: nello splendido borgo di Mammola la sapienza artigianale trasforma i pesci provenienti dalla Norvegia in “baccalà” e “stoccafisso”. Elemento fondamentale dei processi di ammollo e dissalatura è l’acqua purissima delle sorgenti montane che permette di ottenere alimenti dal gusto eccezionale. Simbolo della cucina calabrese lo stocco veniva offerto dai contadini ai braccianti durante il lavoro nei campi essendo altamente energetico e reperibile grazie alla lunga conservazione. Ricco di proteine ad alto valore biologico il baccalà è, insieme allo stocco, l’ingrediente di squisiti piatti tradizionali.

Consiglio della zia

L’insalata di baccalà con pomodorini, capperi ed olive si prepara in pochi minuti facendo sbollentare il baccalà dissalato ed unendolo agli altri ingredienti.