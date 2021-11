Lazzaro, passi in avanti verso la riqualificazione del Lungomare: pubblicato il bando per i lavori, ecco come cambierà

5 Novembre 2021 13:28

E’ online sul sito del Comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) il bando per la riqualificazione del Lungomare Cicerone e Ottaviano Augusto

È stato pubblicato il bando per i lavori di riqualificazione del Lungomare Cicerone e Ottaviano Augusto di Lazzaro. I lavori, per un importo complessivo del progetto pari a quasi 1,4 milioni di euro, sono finanziati con i fondi previsti dal “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria”. Per l’affidamento si procederà mediante procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata entro le ore 12 di venerdì 10 dicembre 2021 mediante la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Il progetto, discusso e approvato in Consiglio comunale a novembre 2017, approvato in Giunta nella forma definitiva ad ottobre 2020 e nella stesura esecutiva a giugno 2021, prevede una ipotesi complessiva di programmazione di sviluppo del litorale compreso tra il Lungomare Ottaviano Augusto e il confine comunale a Sud, Lungomare Cicerone, promuovendo un’organica riqualificazione della linea di costa, senza alterarne le caratteristiche tipologiche e funzionali esistenti. Per il Lungomare Ottaviano Augusto è prevista la manutenzione della pavimentazione stradale, la realizzazione di passerelle pedonali in legno per l’accesso a mare e un nuovo impianto di pubblica illuminazione.

Per il Lungomare Cicerone è prevista la manutenzione di alcune porzioni di marciapiede e la demolizione di alcuni tratti per realizzare attraversamenti a raso per garantire l’accessibilità ai diversamente abili. La rimozione e la successiva realizzazione del parapetto lato mare nelle parti mancanti o non riparabili. La realizzazione di nuovi tratti di marciapiede lato monte, la segnaletica orizzontale e verticale, nuove aiuole, nuovi arredi urbani, la manutenzione della sede stradale e delle rampe esistenti per l’accesso a mare con la realizzazione di nuove rampe in legno. La sostituzione di tratti di ringhiera in ferro e la realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con nuovi pali con armature stradali a LED, segnapasso inseriti nei muretti esistenti, recupero e manutenzione del vecchio impianto composto da pali in ghisa e corpi illuminanti a globo.

Nella valutazione dell’offerta si terrà conto dell’aspetto tecnico, dell’aspetto economico e delle eventuali proposte migliorative (per esempio maggiori tratti di ringhiera sostituita; adeguamento dei pozzetti e delle caditoie stradali; installazione di dissuasori di velocità; nuove piantumazioni; ulteriori arredi urbani tipo portabiciclette, binocoli panoramici, fioriere; la riduzione dei tempi di esecuzione lavori rispetto ai 300 giorni previsti).