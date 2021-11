Lavoro a Reggio Calabria, azienda cerca due addetti per nuovo punto vendita sul Corso Garibaldi

10 Novembre 2021 13:08

Lavoro a Reggio Calabria, azienda impegnata nel settore del gioco regolamentato apre nuovo punto vendita sul Corso Garibaldi e cerca due addetti per la raccolta delle scommesse sportive

Azienda affiliata ad un leader con concessione statale nel settore del gioco regolamentato, in vista dell’apertura di un nuovo punto vendita nel centro storico di Reggio Calabria, cerca due addetti ambosessi per la raccolta delle scommesse sportive.

Guidati da un management con vasta e profonda conoscenza del mercato italiano ed internazionale che gestisce migliaia di ricevitorie oltre ad un sito web dedicato al mercato italiano, l’azienda ha l’obiettivo di diventare l’operatore di riferimento per i giocatori della città di Reggio Calabria, offrendo la migliore esperienza cliente del mercato e promuovendo al tempo stesso il gioco responsabile. Agli aspiranti addetti si richiedono conoscenze informatiche di base, ottime capacità di relazionarsi con il pubblico, disponibilità a lavorare nei festivi su turni flessibili full-time. Si ricercano figure interessate ad una crescita personale e lavorativa, che sappiano lavorare in squadra e allinearsi agli obiettivi condivisi e con capacità di gestire il denaro, rapidità, precisione, serietà ed affidabilità. L’azienda chiede, per la candidatura, un Curriculum Vitae con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo di posta elettronica fablesrl21@gmail.com