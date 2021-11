L’attore Diego Ruiz a Reggio Calabria: “città portafortuna. Improvvisazione? Quante volte ci si dimentica le battute!” [VIDEO]

7 Novembre 2021 13:39

L’attore Diego Ruiz a Reggio Calabria per tenere un corso di teatro della durata di due giorni: ai microfoni di StrettoWeb racconta l’importanza dell’improvvisazione e il legame con la città reggina

Continuano le importanti attività legate al mondo del teatro a Reggio Calabria. Presente in città il famoso attore, scenografo e regista romano Diego Ruiz per un corso di due giorni mirato all’approfondimento e all’analisi dell’importanza del teatro e dell’arte in generale come mezzo di aggregazione, unione e crescita civile. L’evento organizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e inserito nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostenuto dal bando nazionale di Scena Unita, in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, si concluderà il 4 e 5 dicembre con le lezioni di dizione della docente Cinzia Alitto.

Ai microfoni di StrettoWeb, Diego Ruiz ha raccontato l’importanza di una skill fondamentale nella recitazione, la capacità di improvvisare: “l’improvvisazione è molto importante. In realtà non la si dovrebbe fare, poichè ci si impara una parte e quella si dovrebbe fare. Ma in teatro succedono tante cose: una battuta che si dimentica, un attore che non entra, una quinta che cade. E quindi devi sapere improvvisare: esci un attimo dal personaggio, ci pensi e dici ‘adesso qualcosa mi invento’. Mi è capitato 10.000 volte. E poi l’improvvisazione in un laboratorio come questo è la cosa più bella, si inventano delle storie, è il vero gioco: il gioco del teatro“.

Diego Ruiz ha poi svelato il legame che lo lega alla città in riva allo Stretto: “Reggio Calabria mi ha portato fortuna, ho debuttato qui con ‘Ti amo o qualcosa del genere’. Ho girato per 2 anni e mezzo, quella commedia è stata rappresentata in altre parti del mondo, mi avete portato fortuna. Mi ricordo una bellissima serata di pubblico, un bellissimo bagno al mare. Catona: ‘l’anno prossimo torno! Sappiatelo!‘”.