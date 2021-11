Latina-Acr Messina, le formazioni ufficiali: davanti Vukusic-Adorante

20 Novembre 2021 14:07

Latina-Acr Messina live: aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara

Tempo di tornare a far punti, tempo di tornare a far gol. L’Acr Messina prova ad uscire piano piano dal recente periodo negativo, tra infortuni e Covid che hanno decimato l’organico non portando nulla di buono dal campo. Dopo gli stop contro Catanzaro ed Avellino, due delle squadre più forti del girone, ora la squadra biancoscudata fa visita al Latina, che dista soli due punti dai peloritani. Mister Capuano ritrova Damian, risultato positivo al virus qualche settimana, ma perde uno dei suoi uomini migliori, Gonçalves. Per avere aggiornamenti in tempo reale sul match, segui la diretta live di StrettoWeb con le formazioni ufficiali, la cronaca testuale, il tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara.

Latina-Acr Messina, le formazioni ufficiali

LATINA: Cardinali, Giorgini, Esposito, De Santis, Nicolao, Tessiore, Amadio, Di Livio, Ercolano, Carletti, Sane.

MESSINA: Lewandowski, Celic, Carillo, Mikulic, Sarzi Puttini, Fazzi, Fofana, Konate, Simonetti, Vukusic, Adorante.