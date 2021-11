16 Novembre 2021 21:30

Messina, l’Associazione UNIxME si aggiudica un altro organo universitario: la SIR con Maria Elisa Infantino

Dopo la vittoria dei rispettivi organi UNIME, Senato Accademico e CUG, nelle figure di Emanuele Faraone e Giordana Amato, quest’oggi l’associazione UNIxME si aggiudica la SIR con Maria Elisa Infantino, Consigliera di dipartimento di Patologia Umana. La Sir è un organo accademico UNIME e rappresenta la struttura di raccordo fra i dipartimenti nell’ambito medico. Virginia Romeo, ex coordinatrice e membro della SIR per l’associazione UNIxME, augura alla neo eletta, Maria Elisa “un forte in bocca al lupo per questo arduo traguardo raggiunto”. Salvatore Viscuso, ex responsabile Probiviri dell’associazione UNIxME ringrazia “le consigliere di dipartimento Elisabetta Barranca e Carla Vaccara per il sostegno espresso nei confronti di Maria Elisa“. Infine, il presidente dell’associazione UNIxME, Andrea Faraone, rinnova “i saluti e ringrazia la coalizione ORUM che si è dimostrata unita e compatta queste elezioni, augurando a Maria Elisa altri splendidi e gioiosi traguardi come questi”.