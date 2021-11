L’Associazione Biesse porta la Calabria in tutta Italia

2 Novembre 2021 15:14

Biesse porta la Calabria in tutta Italia: il 6 e 7 novembre in Campania in visita ai soci campani e per tutta una serie di incontri istituzionali

Biesse porta la Calabria in tutta Italia: il 6 e 7 novembre sarà in Campania in visita ai soci e per tutta una serie di incontri istituzionali. “I valori dell’associazione camminano in diversi territori dove – afferma il Presidente Nazionale Biesse, Bruna Siviglia- portiamo il nostro concreto contributo”. Il territorio torrese-boschese ospiterà Siviglia presso la “Libertà Libreria Erboristeria & BioBar Asperula” di Torre Annunziata in un incontro finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa che coinvolgerà la suddetta associazione, la referente regionale della Campania, Fernanda Pucillo, nonché i promotori del protocollo Rosaria Vitulano e Fabio Cannavale, titolari della libreria.

Il protocollo – dedicato alla memoria di Carmine Alboretti, coraggioso giornalista campano stroncato da un infarto a 45 anni, volontario della Protezione Civile ed innamorato del Vesuvio – sarà sottoscritto alla presenza dei sindaci dei tre Comuni coinvolti: Torre Annunziata, rappresentata dal sindaco Vincenzo Ascione, Trecase e Boscotrecase rispettivamente dai sindaci Raffaele De Luca e Pietro Carotenuto.

La mattina del 6 novembre, la manifestazione proseguirà presso il Comune di Boscotrecase, dove la Presidente nazionale Bruna Siviglia incontrerà nuovamente il sindaco Carotenuto e donerà la somma di 500 Euro al Centro Antiviolenza “Ti Ascolto” (la donazione avrà lo scopo di sostenere l’avvio di piccoli laboratori tessili costituiti da donne vittime di violenza).

Nel pomeriggio, in compagnia del vicesindaco di Torre Annunziata Anna Vitiello, l’associazione visiterà il patrimonio archeologico locale ed il Museo dell’Identità.

In serata, il Presidente Siviglia, sarà accolta dal sindaco Raffaele De Luca presso il comune di Trecase, importante partner della recente manifestazione “Trecase legge: letture all’ombra del Vulcano” svoltasi con successo lo scorso settembre nel territorio Trecasese. “Un ringraziamento – sottolinea Siviglia– va alla nostra Referente per la Campania Fernanda Pucillo per l’importante lavoro che sta svolgendo su territorio Campano e a Gabriella Pepe che si occupa della comunicazione. l 12 novembre riparte in tutte le scuole italiane il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere partiremo da Brescia online per poi i il 16 essere in presenza a Messina, e poi Catanzaro, Milano, Monza, Torre Annunziata, Bianco, Bovalino…un ponte unico tra nord e sud per questo straordinario percorso badato sul progetto Liberi di Scegliere ideato dal Giudice Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania. Al via anche il concorso Nazionale relativo al progetto Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere al quale potranno aderire tutte le scuole italiane e che prevede a fine anno la consegna di borse di studio e borse lavoro del valore di 500 e 1000 euro agi studenti che realizzeranno i migliori tre elaborati e cortometraggi inerenti il percorso Liberi di Scegliere. Le borse di studio sono intitolate a vittime Innocenti delle mafie”.