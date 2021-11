Lampedusa, poliziotto scomparso nella notte: ritrovato il cadavere fra le rocce del costone di Ponente 

18 Novembre 2021 11:47

Ritrovato il cadavere del poliziotto scomparso mercoledì notte a Lampedusa: il corpo senza vita dell’uomo si trovava fra le rocce sottostanti al al costone di Ponente

Nella notte di ieri, mercoledì 17 novembre, a Lampedusa, era scomparso un poliziotto. Nella giornata odierna è stato ritrovato il cadavere del 31enne, originario di Napoli. Il corpo dell’agente, assistente scelto aggregato alla Scientifica, è stato rinvenuto da un natante dei vigili del fuoco in perlustrazione, via mare, presso il costone di Ponente. In località Ponente, nella serata di ieri, era stato ritrovato lo scooter del giovane poliziotto che aveva preso servizio presso l’hotspot di contrada Imbriacola. Presente sul posto anche lo zaino con la macchina fotografica. L’inchiesta avviata dalla Procura di Agrigento si occuperà di accertarne le cause della morte: non è escluso che il poliziotto si sia sporto eccessivamente per ammirare il panorama, scivolando accidentalmente per circa 140 metri d’altezza, un volo che gli è stato inevitabilmente fatale.