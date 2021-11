Lamezia Terme, la pubblicità del Black Friday con doppio senso hot diventa virale: “sorridi… e cambia materasso”

26 Novembre 2021 12:34

La pubblicità del Black Friday di un negozio di Lamezia Terme diventa virale grazie ad un simpatico doppio senso

La pubblicità è l’anima del commercio, è risaputo. Ma al giorno d’oggi, vista l’infinita mole di spot, messaggi e annunci della quale siamo bombardati attraverso tv e social, è difficile farsi notare rispetto alla massa. Un negozio di Lamezia Terme però ce l’ha fatta con una trovata geniale. Il rivenditore di materassi “Arredo Notte”, in vista del Black Friday, ha creato una grafica particolare: nella foto sono presenti un uomo nero che abbraccia una donna bianca, entrambi felici e sorridenti, ai quali è affiancata la scritta “sorridi… è arrivato il Black Friday. Cambia materasso. Fino a -50%“. Chiaro il doppio senso hot che non è sfuggito ai più maliziosi. La pubblicità, esposta per le vie della città, è diventata ben presto virale sui social, ma anche attraverso gruppi WhatsApp e Telegram. Non è la prima volta che il negozio mette un po’ di pepe nelle sue pubblicità: in passato è stato usato infatti un modello, sdraiato in intimo su un materasso, con una rosa in mano e la scritta “i tuoi desideri sono in promozione, provalo anche tu…“.