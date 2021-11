Calabria, gli appuntamenti a Catanzaro e Reggio per la proiezione del film “L’Afide e la Formica”

7 Novembre 2021 10:34

Fino a martedì 9 novembre è in proiezione al Teatro Comunale il film “L’Afide e la Formica”, mentre a Reggio Calabria sarà trasmesso dal 10 novembre al Multisala Lumiere

Appuntamento con il cinema al Teatro Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro. Fino a martedì 9 novembre è in proiezione il film “L’Afide e la Formica” del regista lametino Mario Vitale che proprio venerdì sera è stato ospite della struttura culturale diretta da Francesco Passafaro per una presentazione dell’opera girata interamente nella città della Piana. Prodotto da Indaco Film – società amministrata da Luca Marino che opera nel campo della comunicazione a 360° – “L’Afide e la Formica” è un film che nasce dall’esigenza di raccontare la Calabria, ma che diventa a tutti gli effetti un delicato discorso sull’integrazione e sull’identità. Per quanto riguarda la proiezione per i cittadini di Reggio Calabria, come anticipato qualche giorno fa tramite queste pagine, il film sarà trasmesso dal 10 novembre al Multisala Lumiere.

“Ho provato a raccontare l’affascinante universo di un’adolescente immigrata, in maniera schietta, diretta e sincera – spiega il regista Mario Vitale – . Fatima diventa così il simbolo di un desiderio di appartenenza e integrazione di tutta una generazione di nuovi immigrati”.

LA TRAMA – Fatima (Cristina Parku) ha 16 anni e indossa il velo. La sua cultura lo prevede, e sua madre Amina glielo impone. Nata in Calabria da genitori musulmani, la ragazza vive tutti i conflitti e le emozioni tipiche della sua età, ma sente di non essere come i suoi coetanei: è chiusa nella sua solitudine, costantemente fuori posto. Finché un giorno l’insegnante di educazione fisica, Michele Scimone (Giuseppe Fiorello), non propone ai suoi studenti di iscriversi alla Maratona di Sant’Antonio. Per Fatima è la prima vera opportunità da cogliere. Ma per l’insegnante, ex corridore schivo e depresso, tormentato da un passato irrisolto e da una relazione fallita con Anna (Valentina Lodovini), il velo che Fatima indossa è motivo di pregiudizio. Sarà l’inizio di un rapporto che cambierà le loro vite, mentre la corsa riuscirà a renderli entrambi liberi.

Orari spettacoli film “L’AFIDE E LA FORMICA”

– DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 18,00 e 20,15

– LUNEDI’ CHIUSURA

– MARTEDI’ 9 NOVEMBRE ore 18,00 e 20,15

– MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE ore 18,00 e 20,15